Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince kent kırsalında yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 6 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Yapılan aramada kaçak avlanan keklik ile yasa dışı avda kullanılan teçhizat ele geçirildi.



Ekipler, kaçak avlanan 6 kişiye idare para cezası uyguladı, ele geçirilen kekliği doğaya saldı.

Kaynak: AA