Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı
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Elazığ, Güncel

Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince kent kırsalında yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 6 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Yapılan aramada kaçak avlanan keklik ile yasa dışı avda kullanılan teçhizat ele geçirildi.


Ekipler, kaçak avlanan 6 kişiye idare para cezası uyguladı, ele geçirilen kekliği doğaya saldı.

Kaynak: AA

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