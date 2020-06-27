Elazığ'da kaçak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi Elazığ'da kaçak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak balık avı ile ilgili Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür mevkinde denetim yaptı.

Denetimde ekipler, durdurdukları bir araçta 450 kilogram sazan cinsi balık ele geçirdi.

Balıklara el konulurken, olayla ilgili bir kişiye 10 bin lira ceza kesildi.

Ele geçirilen balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA