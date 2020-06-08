Elazığ'da kaçak avlanan 400 kilo balık ele geçirildi ELAZIĞ'da Jandarma ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, kaçak avlanan 400 kilo sazan ele geçirildi.

ELAZIĞ'da Jandarma ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, kaçak avlanan 400 kilo sazan ele geçirildi. 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmada, ekipler tarafından fark edilen bir araçta yapılan aramada 400 kilo kaçak olarak avlanan sazan ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Kaynak: DHA