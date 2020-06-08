Elazığ'da kaçak avlanan 400 kilo balık ele geçirildi
ELAZIĞ'da Jandarma ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, kaçak avlanan 400 kilo sazan ele geçirildi.
08.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:31
ELAZIĞ'da Jandarma ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, kaçak avlanan 400 kilo sazan ele geçirildi. 1 kişiye yasal işlem yapıldı.
Elazığ'da Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmada, ekipler tarafından fark edilen bir araçta yapılan aramada 400 kilo kaçak olarak avlanan sazan ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişiye yasal işlem yapıldı.
Kaynak: DHA