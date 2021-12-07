Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen iki kişiye para cezası uygulandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen iki kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki av sahalarında gerçekleştirdikleri rutin denetimler kapsamında Palu ilçesi kırsalında Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişiyi yakaladı.

İki kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler sırasında avda kullanılması yasak olan malzemeler arasında yer alan ve gizlenmek amacıyla kullanılan çok sayıda güme tespit edildi.

Gümeler ekipler tarafından yıkılıp imha edildi.

Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title