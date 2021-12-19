Elazığ'da kaçak avcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki av sahalarında gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında yasa dışı avcılık yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi yakaladı.

Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında takoz takılı olmadığı tespit edilen 2 otomatik av tüfeğine de el konuldu.

Kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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