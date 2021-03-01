Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı
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Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı

01.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:32
Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri canlı keklikler ile tuzak kurarak avcılık yapan 3 kişinin yakaladığı 8 kekliği doğaya saldı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri canlı keklikler ile tuzak kurarak avcılık yapan 3 kişinin yakaladığı 8 kekliği doğaya saldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Hankendi yol kontrol noktasına girmemek için ara yollardan gelerek Elazığ'a gelmeye çalışan V.B.,F.D. ve Z.Ö.'nun bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada kafeste 8 canlı kınalı keklik ve 7 bağ tuzak ele geçirdi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen keklikler doğaya bırakıldı.


Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı
Elazığ'da kaçak avcıların yakaladığı keklikler doğaya bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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