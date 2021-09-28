Elazığ'da kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Elazığ Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekipler Palu ilçesinde yaptığı denetimlerde avlanmada kullanılması yasak bıldırcın sesi çıkaran 1 elektronik cihaz ele geçirdi. Ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurulmuş olan bıldırcın sesi çıkaran 1 cihaza el koydu. El konulan cihazları kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

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Haber: Elazığ'da kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi - Haberler
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