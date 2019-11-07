Elazığ'da kaçak 14 cep telefonu ele geçirildi

07.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:54

Elazığ'da gümrük kaçağı 14 cep telefonu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendirerek bir aracı takibe aldı.

Söz konusu otomobilde arama yapan ekipler, kaçak yollarla yurda getirilen 14 cep telefonu ile yedek parça ele geçirdi.



Olayla ilgili aracın sürücüsü K.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA