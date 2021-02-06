Elazığ'da kaçak 100 bin makaron ve 32 cep telefonu ele geçirildi
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Elazığ'da kaçak 100 bin makaron ve 32 cep telefonu ele geçirildi

06.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:03
Elazığ'da kaçak 100 bin makaron ve 32 cep telefonu ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, kaçak 100 bin makaron ile 32 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, kaçak 100 bin makaron ile 32 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Elazığ'a kaçak ürünler getirileceği bilgisini alan ekipler, tespit edilen 2 aracı takibe aldı.

Araçlardaki aramada, bandrolü bulunmayan 100 bin makaron ve 32 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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