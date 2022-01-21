Elazığ'da kablo ve hurda çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir binadan kablo ve hurda malzeme çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binadan kablo ve hurda malzeme çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir binadan 3 kilogram bakır kablo ve hurda malzeme çalmaya çalışan N.K, yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.