ELAZIĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞI YAPAN 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ELAZIĞ'da devriye görevindeki jandarma ekipleri, kablo hırsızı 2 şüpheliyi fark ederek suçüstü yakaladı.

ELAZIĞ'da devriye görevindeki jandarma ekipleri, kablo hırsızı 2 şüpheliyi fark ederek suçüstü yakaladı.

Merkeze bağlı Meşeli köyü bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, iki şüphelinin enerji nakil kablolarını kestiğini farketti. Bunun üzerine ekipler, olaya müdahale ederek şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, kesilen kablolar yetkililere teslim edildi.