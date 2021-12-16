Elazığ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da 400 metre bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 400 metre bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden 400 metre bakır kablo çalındığının bildirilmesi üzerine olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen 2 zanlı bulundukları araçta, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bulunan bakır kablolar iş yeri sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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