Elazığ'da kablo hırsızı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da kablo hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da kablo hırsızı yakalandı

Elazığ'da yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

KEBAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Keban ilçesi Keban Baraj Gölü yakınlarında bir işletmeye ait alanda meydana geldi. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Poyraz Karakol Komutanlığı ekipleri araştırma yaptı. Yapılan araştırmada, Y.A.'ya ait aracın olayın yaşandığı vakitte orada olduğu tespit edildi. Çalınan kabloları aracıyla götüren şüpheli, Çemişgezek kavşağında jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, Y.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen kablolar da işletme yetkililerine teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Elazığ, Enerji, Keban, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title