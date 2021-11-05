ELAZIĞ'DA KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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ELAZIĞ'DA KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 500 metre uzunluğunda internet ve iletişim kablosu çalan şüpheli tutuklandı.

AKSARAY (DHA) - ELAZIĞ'da, 500 metre uzunluğunda internet ve iletişim kablosu çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aksaray Mahallesi'nde 500 metre uzunluğunda internet ve iletişim kablosu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli A.H.A.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ'DA KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'DA KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'DA KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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