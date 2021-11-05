ELAZIĞ'DA KABLO ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

AKSARAY (DHA) - ELAZIĞ'da, 500 metre uzunluğunda internet ve iletişim kablosu çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aksaray Mahallesi'nde 500 metre uzunluğunda internet ve iletişim kablosu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli A.H.A.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.