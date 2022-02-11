Elazığ'da kablo çalan şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı - Haberler
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Elazığ'da kablo çalan şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da kablo çalan şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı

Elazığ'da direklerden kablo çalan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da direklerden kablo çalan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde direkte bir kişi gördü. Hemen bölgeye giden ekipler kablo çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli S.G. (24), İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından 'Hırsızlık ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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