Son dakika haberleri... Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı Elazığ'da kablo çalarken inşaat bekçisi tarafından fark edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kablo çalarken inşaat bekçisi tarafından fark edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir binadan kablo çalan 3 şüpheli inşaat bekçisinin görmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kabloları çalan Y.I. ve İ.D.'yi tespit etti. Şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Son dakika haberleri... Elazığ'da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Bodrum yine kabusu yaşıyor

Bodrum yine kabusu yaşıyor

 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı

Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı

 Arkadaşları ayırmak yerine izledi! Liseli kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Arkadaşları ayırmak yerine izledi! Liseli kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title