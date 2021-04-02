Elazığ'da jandarmanın yaralı bulduğu keklik yavrusu tedavi edildi
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Elazığ'da jandarmanın yaralı bulduğu keklik yavrusu tedavi edildi

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da jandarmanın yaralı bulduğu keklik yavrusu tedavi edildi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde jandarma ekipleri, yaralı buldukları keklik yavrusunun tedavi edilmesini sağladı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde jandarma ekipleri, yaralı buldukları keklik yavrusunun tedavi edilmesini sağladı.

Alınan bilgiye göre, belde kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yolda yaralı keklik yavrusunu fark etti.

Yırtıcı bir kuşun saldırısı sonucu kanatları ve ayaklarından yaralandığı belirlenen keklik, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Tedavi edilen kuşun bakımı sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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