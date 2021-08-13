Elazığ'da jandarmadan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 27 kök kenevir bitkisi ile 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 27 kök kenevir bitkisi ile 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Palu İlçe Jandarma Komutanlığınca zehir tacirlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Palu ilçesi Burgudere köyünde üç farklı adreste kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Jandarma ekiplerince M.S.Y. S.B. ve M.Y. isimli şüphelilerin ikametleri belirlendikten sonra operasyon planlandı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda M.S.Y isimli şüphelinin evinin bahçesinde 23 kök kenevir, S.B. isimli şüphelinin evinin bahçesinde 2 kök kenevir ve evinde 200 gram kubar esrar ele geçirilirken M.Y. isimli şüphelinin evinin bahçesinde 2 kök kenevir olmak üzere toplam 27 kök kenevir ve 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı