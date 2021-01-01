Elazığ'da jandarmadan yaralı yavru köpeğe şefkat eli
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Elazığ'da jandarmadan yaralı yavru köpeğe şefkat eli

01.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:30
Elazığ'da jandarmadan yaralı yavru köpeğe şefkat eli

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları yavru köpeği tedavi ettirerek hayvan barınağına teslim etti.

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları yavru köpeği tedavi ettirerek hayvan barınağına teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Poyraz köyü mevkisindeki devriye görevi esnasında yolda hareket etmekte zorlanan yavru bir köpek fark etti.

Otomobil çarpması sonucu ön iki ayağının kırıldığı değerlendirilen yavru köpek, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri tedavi sürecinde de yalnız bırakmadıkları sevimli yavru köpeğe "Dost" adını verdi.

Tedavisi tamamlanan "Dost" sahiplendirilene kadar barınması için jandarma ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi hayvan barınağına yerleştirildi.

Jandarma ekiplerinin bu şefkatli davranışı hayvan hastanesi ve barınak çalışanlarınca taktirle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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