Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli
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Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli

18.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:38
Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe yardım eli

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları köpeği tedavi ettirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları köpeği tedavi ettirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Elazığ-Malatya kara yolunda devriye görevi sırasında yol kenarında bitkin halde yatan bir köpek fark etti.

Köpekle ilgilenen ekipler, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığını değerlendirdikleri köpeği, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Tedavisi tamamlanan köpek, barınması için Elazığ Belediyesi hayvan barınağına getirildi.

Jandarma ekiplerinin şefkatli davranışı, hayvan hastanesi ve barınak çalışanlarınca takdirle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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