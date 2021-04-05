Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli
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Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları köpeğin tedavi olmasını sağladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları köpeğin tedavi olmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda devriye görevi sırasında yol kenarında bitkin halde bir köpek gördü.

Ekipler, bir aracın çarpması sonucu ayaklarından yaralandığını düşündükleri köpeği tedavisi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Tedavi edilen köpeğin bakımı sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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