Elazığ'da jandarmadan kaçakçılara geçit yok - Haberler
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Elazığ'da jandarmadan kaçakçılara geçit yok

Elazığ'da jandarmadan kaçakçılara geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 375 kilo tütün, 256 bin adet dolu makaron, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü, 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 375 kilo tütün, 256 bin adet dolu makaron, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü, 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada çok sayıda kaçak malzeme getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin aracı ve iş yeri jandarma ekiplerince takibe alındı. Takip sonrası şüphelinin iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 375 kilo tütün, 256 bin adet dolu makaron, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü, 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da jandarmadan kaçakçılara geçit yok

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