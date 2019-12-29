Elazığ'da jandarmadan huzur uygulaması

29.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:32

Elazığ'da düzenlenen huzur güven uygulamasında 22 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetimleri aralıksız devam ediyor.



Bu kapsamda Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak kent genelinde 98 ekip ve 451 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 10 bin 246 şahıs ve 5 bin 704 araç kontrol edildi.



Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve ticaretini yapmak sucundan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Yapılan aramalarda 110 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ile 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA