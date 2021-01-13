Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Elazığ'da jandarma ekipleri kent genelinde drone destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşları trafik kuralları ile ilgili bilinçlendirmek amacıyla drone destekli uygulama yaptı.

Kazaların daha sık yaşandığı Elazığ-Keban ve Elazığ-Diyarbakır kara yolları üzerinde denetimlere ağırlık veren ekipler sürücülere, "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" ve "kış lastiği" temalı broşür dağıttı.

Denetimlerde ayrıca emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalar ve sonuçları hakkında sürücülere bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı