Son Dakika | Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Bir son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kent genelinde drone destekli trafik denetimi yaptı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kent genelinde drone destekli trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.
Kısıtlamaya uymadıkları belirlenenlere cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak, evlerine gönderildi.
Yapılan denetimlerin kısıtlama süresince devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk