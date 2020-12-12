Son Dakika | Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kent genelinde drone destekli trafik denetimi yaptı.