Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler

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Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kadınları gül ve çiçeklerle karşıladı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kadınları gül ve çiçeklerle karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadın sürücülerin ve yolculara gül vererek, onların günlerini kutladı.

Ayrıca kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuran ekipler, alışveriş için gelen kadınlara çiçek verdi.

Kırsaldaki kadınları da unutmayan jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerdeki kadınların gününü kutladı.

Düzenlenen etkinliklerde kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA / İsmail Şen - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Elazığ, Mart, Güncel, Haberler

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