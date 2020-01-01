Elazığ'da jandarma,yıl başı uygulamasında toz esrar ele geçirdi

01.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:18

Elazığ'da jandarma ekipleri, yılbaşı nedeniyle yaptığı çalışmada 300 gram toz esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 700 personel yıl başı nedeniyle sabaha kadar görev yaptı. Ekiplerin sabaha kadar süren uygulamasında araç sürücülerinin alkol, sürücü belgesi ve evrak kontrolleri yapılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında da çalışma gerçekleştirildi.



Ekiplerin çalışmasında, belirlenen şüpheli Y.A'nın Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Aracı belirleyen ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili bir süre takip edip operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, üzerinden 300 gram toz esrar ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından bugün "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA