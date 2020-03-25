Elazığ'da jandarma yaşlıların market alışverişini yaptı Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebini, jandarma ekipleri karşıladı.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebini, jandarma ekipleri karşıladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ardından Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çalışma kapsamında kent genelinde 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için jandarma ekipleri de seferber oldu.

Kırsal kesimde köy köy dolaşan jandarma ekipleri, aldıkları talepleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor.

Kent genelinde, gelen tüm yardım taleplerine cevap veren jandarma ekipleri, şimdiye kadar 200 ailenin market alışverişlerini yaptı.

Kaynak: AA