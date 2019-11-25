Elazığ'da jandarma ve polisin katılımıyla 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği

25.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:59

Elazığ'da, kadına yönelik şiddete karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle birlikte jandarma ve polisin katılımıyla etkinlik düzenlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Bir alış veriş merkezinde yapılan etkinlik kapsamında günün önemine dikkat çekmek için stantlar kuruldu. Jandarma ve polis tarafından broşür dağıtılarak, vatandaşlara, çeşitli bilgilendirme yapıldı. Turuncu renkli boyalar ile el izi yapılan etkinlikte "Kadına Şiddete Dur" yazılı bez torbalara el basıldı. Vatandaşalar da oluşturulan köşede yazdıkları notlarla, destek verdi.



25 Kasım Kadına Şiddetin Önlemesi günü olduğunu belirten Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, "Bu anlamda şehrimizde de bir farkındalık oluşturmak adına kurumlarımızın katılımıyla birlikte bir organizasyon yapmaktayız. Bu şekilde kadınlarımızın şiddetten korumak amacıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu manada devletimizin yürüttüğü bir çok faaliyet bulunmaktadır. En başta kadınlarımız, kızlarımız bizim en büyük varlıklarımızdır. Kendi annesine yapılmak istemediğini eşine, kızını, sevgilisine ve nişanlısına da bu şekilde kötü davranması kabul edilir bir şey değil. Biz kültür ve gelenek olarak bunu kabul edemeyiz" dedi.



İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte farkındalık amaçlı bir etkinlik yaptıklarını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "Burada temel amacımız topluma bir farkındalık oluşturmak. Özellikle devletimizin 3 devasa kurumu bu konu hakkında çalıştı. 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir dinin mensuplarıyız. Kadına şiddet Müslüman Türk milletine yakışmayan sıkıntılı bir durumdur. Bizleri büyüten bu yaşa getiren annelerimizin ve kadınlarımızın hakkı şiddete maruz kalmak değildir" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA