Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
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Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeye dikkat edilerek çelenk koyma töreni düzenlendi.

14.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:54

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

ELAZIĞ - Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeye dikkat edilerek çelenk koyma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program kapsamında valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve askeri personel katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Jandarma teşkilatının 181'nci Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım'da, "Şan ve şeref dolu mazisiyle 181 yıldır milletimizin emrinde görev yapan, fedakarca hizmetlerinden gurur duyduğumuz Jandarmamızın 181'nci kuruluş yılı kutlu olsun" dedi.

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Kaynak: İHA

Manşet

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