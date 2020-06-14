Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü töreni
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Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü töreni

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeli çelenk sunma töreni düzenlendi.

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü töreni
14.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:53

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeli çelenk sunma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program kapsamında valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve askeri personel katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Jandarma Teşkilatının 181'inci Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Şan ve şeref dolu mazisiyle 181 yıldır milletimizin emrinde görev yapan, fedakarca hizmetlerinden gurur duyduğumuz jandarmamızın 181'inci kuruluş yılı kutlu olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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