Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
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Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalara kaplarda mama, su, süt ve et bıraktı.

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen noktalara kaplarda mama, su, süt ve et bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp, yiyecek bulmakta zorlandığı alanları belirleyen ekipler, harekete geçti. Belli noktalara mama, su, süt ve et bırakan ekipler, sokak hayvanlarının ulaşmasını sağladı.

 


Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Elazığ'da jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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