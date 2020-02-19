Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor
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Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor

Elazığ'da depremin ardından jandarma tarafından bölgede kurulan ve artık ihtiyaç duyulmayan çadırlar toplanıyor.

19.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:09
Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor

'da depremin ardından tarafından bölgede kurulan ve artık ihtiyaç duyulmayan çadırlar toplanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı merkezi ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına desteğini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Hilal kent ve Ataşehir Mahallesindeki depremzedelerin boşalttıkları çadırları topluyor.

İhtiyaç duyulmayan 200'e yakın çadır, jandarma ekipleri tarafından titizlikle sökülerek, AFAD deposuna teslim ediliyor.

Depremzedeler yürüttükleri çalışma için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'da jandarma personeli ihtiyaç fazlası çadırları topluyor
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