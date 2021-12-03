Elazığ'da jandarma "özel çocukların" yüzünü güldürdü - Haberler
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Elazığ'da jandarma "özel çocukların" yüzünü güldürdü

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da jandarma

Elazığ'da jandarma, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kırsalda yaşayan özel çocukların yüzünü güldürdü.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kırsalda yaşayan özel çocukların yüzünü güldürdü.

İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında kırsalda yaşayan engelli çocukları evlerinde ziyaret eden ekipler, ilgi gösterdikleri çocuklarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Jandarmanın gösterdiği ilgiden memnuniyet duyan çocukların aldıkları hediyelerle yüzleri güldü.

Vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışan jandarma ekipleri, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik sosyal faaliyetlere de ağırlık veriyor.

Elazığ'da jandarma özel çocukların yüzünü güldürdü

Elazığ'da jandarma özel çocukların yüzünü güldürdü

Elazığ'da jandarma özel çocukların yüzünü güldürdü

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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