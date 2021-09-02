Elazığ'da jandarma okul servisi denetimi yaptı

Elazığ'da jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Elazığ'da jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderilmesinin ardından servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanların trafik kuralları uymaları için denetim yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin uygulama noktalarında servis araçlarını durdurarak sürücülere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Jandarma ekiplerince 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen