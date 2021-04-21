Son dakika haberi | Jandarma Kovid-19 denetimlerinde çocuklarla ilgilendi
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Son dakika haberi | Jandarma Kovid-19 denetimlerinde çocuklarla ilgilendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri yolda karşılaştıkları çocuklara da ilgi gösterdi.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri yolda karşılaştıkları çocuklara da ilgi gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik uygulanan tedbirler çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler denetim esnasında sosyal sorumluluk bilinciyle yolda karşılaştıkları çocukların kalplerine dokunmak için onlara yakın ilgi gösterdi.

Maskesi olmayan çocuklara maske takan ve zaman zaman oyunlarına da ortak olan ekipler, onlara salgında alınması gereken önlemleri anlattı.

Jandarma ağabey ve ablalarının ilgisinden mutluluk duyan çocuklar, onları asker selamı ile karşıladı.

Jandarmanın yakın ilgisi karşısında çocuklarının mutlu olduğunu gören aileler de ekiplere, teşekkür ve dua etti.

Son dakika haberi | Jandarma Kovid-19 denetimlerinde çocuklarla ilgilendi
Son dakika haberi | Jandarma Kovid-19 denetimlerinde çocuklarla ilgilendi
Son dakika haberi | Jandarma Kovid-19 denetimlerinde çocuklarla ilgilendi
Son dakika haberi | Jandarma Kovid-19 denetimlerinde çocuklarla ilgilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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