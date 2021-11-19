Elazığ'da jandarma kadınlara KADES'i anlattı - Haberler
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Elazığ'da jandarma kadınlara KADES'i anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirmesi yapıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) bilgilendirmesi yapıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı kadına karşı şiddetin önlenmesi için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yurtbaşı beldesinde kadınlara, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş ve akıllı telefonlarda kullanılabilen KADES'in tanıtımı ve nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Yurtbaşı Merkez Camii konferans salonunda gerçekleşen programda ekipler, kadınlara cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmeleri için de yardımcı oldu. - ELAZIĞ

Elazığ'da jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Elazığ'da jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Elazığ'da jandarma kadınlara KADES'i anlattı

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