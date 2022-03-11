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Elazığ'da jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verdi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitim verdi

Elazığ'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla Büyükpınar ve Necati Çetinkaya İlkokullarında trafik kuralları hakkında eğitim programı düzenledi.

70 öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı eğitimde, alanında uzman personel tarafından trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret, levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı.

Etkinlikte, öğrencilere tim jandarma çizgi filmi izletildi, çeşitli hediyeler verildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, Güncel, Haberler

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