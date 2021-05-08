Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
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Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da jandarma ekipleri, sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bıraktı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, tespit edilen noktalara yiyecek ve su bıraktı, devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama, su, süt ve et gibi yiyeceklerle elleriyle besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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