Elazığ'da jandarma ekipleri çevre temizliği yaptı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik yaptı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör, kaçakçılık, uyuşturucu, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının yanında sosyal çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler, başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere bir çok yerde çevre temizliği yaptı.

Ekipler, muhtarlarla birlikte vatandaşları çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirirken, araç lastiği, plastik, cam şişe gibi çok sayıda doğaya zarar veren atığı topladı.

Ekiplerin belirli aralıklarla bu çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk