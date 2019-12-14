Elazığ'da jandarma 15 adet pompalı tüfek ele geçirdi

14.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:15

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, 15 adet marka ve seri numarası bulunmayan pompalı tüfek ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheli İ.Ö. takibe alındı. Ekipler tarafından bir süre takip edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Aracında yapılan aramada üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan 15 adet pompalı tüfek ele geçirildi.



Jandarmaya götürülen şüpheli hakkında kaçak silah ticareti nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA