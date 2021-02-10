Elazığ'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.H, S.A, Ş.H. ve A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelilerin bulundukları araç Kovancılar ilçesinden Elazığ'a seyir halindeyken uygulama noktasında durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 37 sikke ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen