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Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu Elazığ'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da E.A.'nin yüzüğü parmağına sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan ve parmağının da morardığını gören E.A., hastaneye gitti. Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkararak, şişen parmağın kangren olmasının önüne geçti.

Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan vatandaşta itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

Elazığ'da itfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu
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