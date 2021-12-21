Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtfaiye personeli, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerimiz yandı", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

İtfaiye eri Mahmut Akdemir ise haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" karesini seçti.

İtfaiye Müdürü Başgün, AA muhabirine, Anadolu Ajansının oylamaya sunduğu bütün fotoğrafları incelediklerini, fotoğrafların yıla damga vuran kareler olduğunu söyledi.

Başgün, "Ben itfaiyeci olduğum için bu sene ciğerlerimiz yandı. Onula ilgili bir fotoğraf karesi vardı. O fotoğrafı seçerken de bayağı duygulandım. Arkadaşlarımıza bu kadar güzel bir fotoğrafı Türkiye'mize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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