Elazığ'da itfaiye ekiplerinden güvercini kurtarmak için yoğun çaba

Elazığ'da bir apartmanın dış cephe kaplamasındaki boşluğa sıkışarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı.

Elazığ'da bir apartmanın dış cephe kaplamasındaki boşluğa sıkışarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. kat seviyesinde dış cephe kaplamasının arkasında yer alan boşluğa çatı kısmından düştüğü tahmin edilen bir güvercin, burada sıkışarak mahsur kaldı.

Apartmanın 4. katındaki daire sakinleri, binanın dış cephe kaplamasından gelen sesler üzerine durumu fark ederek güvercinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, güvercinin mahsur kaldığı noktaya yangın merdiveni uzatarak spiral makinesi ile küçük bir bölümünü kestikleri demir kaplamada sıkışan güvercini uzun süren uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

Güvercinin sağ salim kurtarıldığını gören apartman sakinleri büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen