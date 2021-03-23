ELAZIĞ Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralıELAZIĞ'da, itfaiye aracının otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5'i itfaiye personeli 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı
ELAZIĞ'da, itfaiye aracının otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5'i itfaiye personeli 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Serkan Çayır'ın kullandığı 23 AAE 857 plakalı itfaiye aracı, göreve giderken, Ebru Kılıç yönetimindeki 42 AN 890 plakalı otomobile çarptı. Kazada, itfaiye aracında bulunan 5 personel ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı