Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

23.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:58
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da bir olaya giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5'i itfaiye yeri 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir olaya giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 5'i itfaiye yeri 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir olaya gitmek için yola çıkan S.Ç. idaresindeki 23 AAE 857 plakalı itfaiye aracı ile E.K. yönetimindeki 42 AN 890 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile itfaiye aracı devrildi. Kazada, itfaiye aracında bulundan 5 itfaiye eri ve otomobilde bulunan 1 çocuk ile annesi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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