Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde bir şantiyede, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle kısa sürede 7 konteynere daha sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, konteynerlerde hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen