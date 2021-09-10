Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında Elazığ'da kimliği belirsiz kişi tarafından iş yerinin kurşunlanması anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

ELAZIĞ - Elazığ'da kimliği belirsiz kişi tarafından iş yerinin kurşunlanması anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişi mühendislik bürosunun kapısına geldi. İş yerinde bulunan kişi ile kısa süreli konuşan şahıs, belinden çıkardığı tabancayı iş yerinin duvarına sıktıktan sonra olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunan çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan iş yerinin kurşunlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kamerasında
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