Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti ELAZIĞ'da, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Erdal G. (38), polislerin 3 saat süren çabaları sonunda ikna olup, aşağıya indi.

ELAZIĞ'da, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Erdal G. (38), polislerin 3 saat süren çabaları sonunda ikna olup, aşağıya indi. Rüstempaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda Erdal G., Ali Bahadır Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen G.'yi görenler polisi aradı. Adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis memurları, itfaiye aracının merdiveniyle G.'nin bulunduğu çatıya çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonunda G. çatıdan indi. Erdal G., sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen G.'yi görenler polisi aradı. Adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis memurları, itfaiye aracının merdiveniyle G.'nin bulunduğu çatıya çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonunda G. çatıdan indi. Erdal G., sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA