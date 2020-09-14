Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti
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Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti

ELAZIĞ'da, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Erdal G. (38), polislerin 3 saat süren çabaları sonunda ikna olup, aşağıya indi.

Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti
14.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:37

ELAZIĞ'da, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Erdal G. (38), polislerin 3 saat süren çabaları sonunda ikna olup, aşağıya indi.

Rüstempaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda Erdal G., Ali Bahadır

Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen G.'yi görenler polisi aradı. Adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis memurları, itfaiye aracının merdiveniyle G.'nin bulunduğu çatıya çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonunda G. çatıdan indi. Erdal G., sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

 


Kaynak: DHA

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